محمد بن مسعود - الدمام - تطبيقاً للأمر الملكي بشأن ضمان الالتزام بالإجراءات صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه تم ضبط "2050" مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضح أن ذلك جاء تطبيقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما الخليج 365 إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح. حج 1441 هـ 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 04:44 PM Advertisements تطبيقاً للأمر الملكي بشأن ضمان الالتزام بالإجراءات ضبط "2050" مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر ضبط "2050" مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه تم ضبط "2050" مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضح أن ذلك جاء تطبيقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما الخليج 365 إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح. الكلمات المفتاحية ، ضبط "2050" مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط "2050" مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.