شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..كثافة الضباب تطغى على المسطحات الخضراء في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الجمعة، كثافة الضباب التي جعلت الأجواء البيضاء تطغى على المسطحات الخضراء في أبها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة براح سطحية مثيرة للغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.