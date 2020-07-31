بالفيديو.. تعرّف على دور القادة الصحيين للحجاج بعد انتهاء مناسكهم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضح الدكتور خالد المالكي، مدير شؤون المراكز الصحية بمكة المكرمة، دور القادة الصحيين المرافقين لحجاج بيت الله الحرام.
وبيّن خلال مداخلة له عبر قناة "السعودية"، أن الإجراءات الاحترازية المقدمة لحجاج بيت الله مقسّمة للإجراءات قبل توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، وأثناء توافدهم إليها وأداء مناسكهم، وبعد إتمام حجّهم .
وأضاف أن القادة الصحيين يقومون بتذكير الحجاج بالإجراءات الاحترازية وتوعية الحجاج وإرشادهم إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والالتزام بالعادات الصحية الصحيحة.
وأكد أن الممارس الصحي مدرّب تدريبًا كاملًا لتوعية وإرشاد الحجاج، وهذا هو دوره الرئيسية وكذلك المحافظة على التباعد الجسدي بينهم أثناء تأدية النسك، وتوزيع المعقمات والمستلزمات الصحية.
وأفاد بأن عددهم يتجاوز الخمسين قائدًا صحيًا، مشددًا على عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بين الحجاج، وسيتم متابعة الحجاج بعد انتهاء المناسك والطمئنان على تنفيذهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام حتى يعودوا سالمين.
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