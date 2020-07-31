النقل يحذر من عاصفة ترابية على طريق المدينة المنورة_تبوك

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، بوجود عاصفة ترابية على طريق المدينة المنورة / تبوك. نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، بوجود عاصفة ترابية على طريق المدينة المنورة / تبوك. ودعا الفرع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، حفاظاً على سلامتهم.

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