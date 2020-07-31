شكرا لمتابعة خبر عن قصة مصاب تأخر في عزل نفسه فأصاب 20 شخصا من عائلته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): روت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس روت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا ، قصة مصاب بفيروس كورونا الجديد، وما نجم عن تأخره في العزل من أضرار. وأوضحت الوزارة أن المصاب شعر بأعراض الإصابة بالفيروس إلا أنه تأخر في عزل نفسه، واختلط بعائلته. وأضافت الوزارة أن الشاب نقل العدوى لقرابة 20 شخصا من عائلته، ومن ضمنهم كبيرة في السن.

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