أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا متوسطة إلى غزيرة وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا متوسطة إلى غزيرة وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .

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