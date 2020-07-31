شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تسجيل 1686 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،⁩ عن تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧ كورونا ⁩ الجديد (كوفيد19)، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 275,905 حالة.

وأضافت، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أنه تم تسجيل 24 حالات وفيات ليصل إجمالي الحالات إلى 2866 حالة .

كما أعلنت عن تسجيل 4460 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 235,658.