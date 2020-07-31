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شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تسجيل 1686 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 275,905 حالة.
وأضافت، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أنه تم تسجيل 24 حالات وفيات ليصل إجمالي الحالات إلى 2866 حالة .
كما أعلنت عن تسجيل 4460 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 235,658.
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