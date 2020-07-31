شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ فخامة الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.