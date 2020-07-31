شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يلقي قصيدة ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقى الشاعر مشعل الحارثي قصيدة بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من المستشفي يوم أمس.

وقال الشاعر في قصيدته :

راضين باللي قدر الله راضين ..ولا على حكم الإله احتجاجي

ولو كان مرتنا من الضيق يومين .. فيها الفرح مالاج والهم لاجي.

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سلامتك جتنا مع العيد عيدين .. زدنا بشوفك فرحةٍ وابتهاجي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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