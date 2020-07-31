فيديو جديد يظهر لحظة سقوط جدار على سيارات متوقفة في المدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط جدار أحد المنازل في المدينة المنورة على سيارات كانت متوقفة في الشارع. وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط جدار أحد المنازل في المدينة المنورة على سيارات كانت متوقفة في الشارع. وأظهر الفيديو سقوط الأسلاك والحواجز بسبب قوة الرياح والأمطار الشديدة التي شهدتها منطقة المدينة المنورة، على السيارات، ما تسبب في تضررها. وكانت المدينة المنورة شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً باستمرارها. إقرأ أيضا:

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