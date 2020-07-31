شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: إيران كانت وراء الهجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين في بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات الأسبق، أن إيران ارتكبت عدة هجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين أثناء تواجدهم في لبنان.

وأضاف، في برنامج الصندوق الأسود لصحيفة القبس الكويتية، أن حزب الله الإرهابي هو الجهة التى تولت تنفيذ تلك الهجمات على الأمريكيين والفرنسيين .

ولفت إلى أن المملكة وأمريكا وسوريا كانوا لهم دور في إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بالانسحاب من بيروت، مؤكداً أن الدول الثلاثة نجحت بالفعل في إخراجهم و انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية​ من لبنان إلى تونس.