شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.
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