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شكرا لمتابعة خبر عن مدير مستشفى الدلم يعايد المرضى في عيد الاضحى المبارك 1441 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - خالد يحيي (صدى):عايد سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني اليوم المرضى المنومين والأطباء المناوبين ومنسوبي المستشفى , وقدم لهم الورود و الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سائلاً الله تعالى أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وأن يعيد عليهم هذه المناسبة و هم في أتم صحة وعافية .كما شدد على كافة العاملين خلال أيام العيد بضرورة استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم و التفاني في خدمة المرضى و احتساب الأجر، وهم أهل لذلك.
وعبر المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية من إدارة المستشفى ، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وقادته .
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