الهباش يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

هنأ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، باسم دولة فلسطين ونيابة عن الرئيس محمود عباس ، المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بنجاح موسم الحج لهذا العام رغم صعوبة الظروف والحالة الوبائية لجائحة كورونا ، التي تجتاح العالم أجمع.

وأكد قاضي قضاة فلسطين، في بيان وصل وكالة سوا، اليوم الجمعة، أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة موسم الحج بشكل سليم وآمن مما مكن المسلمين من أداء هذه الفريضة بالطريقة المناسبة والتي تحافظ على حياة الإنسان وتحفظ النفس.

وتمنى الهباش للملكة السعودية وكافة المسلمين في أنحاء العالم الخير والسلام.