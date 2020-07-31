فلسطين تهنئ السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام

هنأ قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة المملكة العربية السعودية ، بنجاح موسم الحج لهذا العام، رغم صعوبة الظروف، والحالة الوبائية لجائحة كورونا ، التي تجتاح العالم أجمع .

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وأكد الهباش بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة موسم الحج بشكل سليم وآمن، مما مكن المسلمين من أداء هذه الفريضة بالطريقة المناسبة، والتي تحافظ على حياة الإنسان وتحفظ النفس، متمنيا للمملكة العربية السعودية وكافة المسلمين في أنحاء العالم الخير والسلام.