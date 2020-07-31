أوزان كبيرة سجلها مهرجان «أضحيتي» ببريدة

حرص فريق عمل مهرجان أضحيتي خلال تنظيم دورته الـ ٤١ بمدينة الأنعام ببريدة من أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية على تنوع الفعاليات التي تضمن تحقيق أهداف المهرجان.

وبيّن أمين الجمعية التعاونية عبدالله الدغيري أن اللجنة المنظمة رأت وضع خطة متكاملة تشتمل على برامج التوعية والتثقيف من خلال موقع الجمعية على شبكة الإنترنت إضافة إلى خدمة الجزارة ومستشار الشراء وسيارات النقل التي بلغت أكثر من ( ٢٠٠ ) سيارة و ( ١٥ ) عربة نقل الأضاحي داخل السوق وجميع من يعمل فيها شباب سعوديين.

وأضاف الدغيري أن المهرجان شمل المسابقات التحفيزية لأصحاب المواشي، حيث تم تخصيص مسابقة بجوائز مغرية تحت مسمى «مسابقة الأوزان».

وتنقسم المسابقة إلى أربع فئات فئة الضأن النجدي الجذع، وفئة الضأن النعيمي الجذع، وباقي السلالات الجذع وجميع السلالات الثني وقد حظيت المسابقة بتفاعل كبير وكانت أحد الأسباب المحفزة لأصحاب المواشي.

وأشارالدغيري إلى أن فكرة المسابقة انطلقت قبل 4 سنوات وشارك فيها سلالات النجدي والنعيمي والحري وبعض السلالات من الأنواع الأخرى المختلفة، حيث سجلت أوزان قياسية إذ بلغ أكبر وزن لطلي نعيمي جذع 136 كجم بينما سجل وزن 145 كجم للسلالة ذاتها فئة ثني وجميعها ملك المربي الكبير علي الربدي.

وسجلت فئة النجدي جذع أعلى وزن هذا العام 120 كجم للمربي المنافس بقوة حمد العوض وسجل المربي فهد السالم لسلالة النجدي فئة ثني وزن 129 كجم.

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جدير ذكره أن الوزن القياسي للضأن النجدي فئة جذع ولا يزال مسجلًا بإسم المربي عثمان القربان في عام 1438 ويبلغ 157 كجم .

ولفتً أمين الجمعية التعاونية إلى أنه من واقع تصاريح مربي الماشية والتي رُفع معها شعار التنافس الشريف كانت المسابقة مختلفة كليًا إذ صرح بعض المربين أن لديهم الاستعداد لكسر الرقم السابق وأنهم مستعدون للمحافظة على الأوزان القياسية مؤكدين أنهم أعدوا للمسابقة منذ وقت طويل.

وأوضح أن إدارة مهرجان «أضحيتي ٤١» أتمت كامل الاستعدادات لإجراء المسابقة صباح كل يوم من أيام المهرجان وخصصت جوائز قيمة للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من الفئات المشاركة وجهزت ميزان إلكتروني دقيق لإجراء المسابقة.

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