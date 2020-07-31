نائب وزير الدفاع يستقبل وفدًا يمنيًا رفيع المستوى بقيادة رئيس البرلمان

استقبل نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري رئيس الجمهورية اليمنية.

وقدَّم الوفد اليمني الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم حكومته الشرعية والشعب اليمني، ولما تقوم به من مبادرات خيّرة، وكان آخرها الجهود التي قادها ولي العهد لإنجاز اتفاق الرياض، ووضع الآلية التنفيذية لتسريع تطبيقه.

ومن جانبه عبّر نائب وزير الدفاع عن تقدير المملكة للدور الإيجابي الذي قام به رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والدور البناء والمثمر الذي قام به رئيس مجلس النواب اليمني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس الجمهورية اليمنية لدعم الجهود التي أدّت إلى التوصل إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والبدء في تنفيذها.

وقال نائب وزير الدفاع: إنَّ توجيهات سيدي ولي العهد ومتابعته المستمرة نابعة من حرص قيادة المملكة على الشعب اليمني الشقيق وحكومته ودعمه في كل المجالات.

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حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف وأعضاء الفريق السياسي.

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