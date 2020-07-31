عبر وسائل تواكب متطلبات جائحة «كورونا المستجد»..
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة لحج هذا العام إلى ١٠ لغات عالمية، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين حول العالم من الاستماع للخطبة بوسائل آمنة تواكب ما تتطلبه الجائحة التي يشهدها العالم.
وأكد السديس، أنَّ ما لمسه الجميع من تميز في وسائل ترجمة خطبة عرفة هو بفضل الله أولًا ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، اللذين أكدا على ضرورة إخراج العمل بالصورة التي تليق بمكانة وعظم شعيرة الحج.
وأضاف السديس: «لا يخفى على الجميع ما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود بارزة لتمكين حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين من أداء شعيرة الحج هذا العام؛ وسط الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وذلك عبر تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والتي حقّقت المملكة من خلالها الأنموذج المثالي والفريد في التصدي للجائحة العالمية».
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر السديس: نجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 10 لغات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.