السديس: نجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 10 لغات عالمية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة لحج هذا العام إلى ١٠ لغات عالمية، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين حول العالم من الاستماع للخطبة بوسائل آمنة تواكب ما تتطلبه الجائحة التي يشهدها العالم.

وأكد السديس، أنَّ ما لمسه الجميع من تميز في وسائل ترجمة خطبة عرفة هو بفضل الله أولًا ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، اللذين أكدا على ضرورة إخراج العمل بالصورة التي تليق بمكانة وعظم شعيرة الحج.

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وأضاف السديس: «لا يخفى على الجميع ما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود بارزة لتمكين حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين من أداء شعيرة الحج هذا العام؛ وسط الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وذلك عبر تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والتي حقّقت المملكة من خلالها الأنموذج المثالي والفريد في التصدي للجائحة العالمية».

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