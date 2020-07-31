الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن  لتصعيد الحجاج إلى عرفات ومزدلفة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنَّ رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة؛ حيث تمَّ ضبط عدد من المخالفين وناقليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .

وأشار إلى اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة بعد مغرب اليوم للمبيت بها، وفق عمليات الانتقال المعتمدة لرحلة المشاعر وأداء الشعائر .

وأوضح أنَّه سيتمّ تصعيد الحجاج من منى فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة والإقامة في منى أيام التشريق الثلاثة .

Advertisements

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنّه سيتم تنفيذ الخطط والتنظيمات الخاصة بأداء شعيرتي رمي الجمرات وطواف الإفاضة بإشراف ومتابعة من رجال الأمن وفق التنظيم العام لتفويج الحجاج في مجموعات تتناسب أعدادها مع متطلبات ضمان التباعد الجسدي أثناء أداء الشعائر في المواقع كافة .

اقرأ أيضًا:

بالصور.. المملكة تنجح في تصعيد الحجاج لـ«عرفة» وتفويجهم إلى «مزدلفة».. ومنظمة الصحة تشيد

«الشؤون الإسلامية» تعلن نجاح خطتها بمسجد نمرة في يوم عرفة