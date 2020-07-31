تعرض اللص لحادث فأتلفها بالكامل.. ماذا فعل الروقي مع سارق سيارته؟

أعلن فهد بن محمد الروقي نائب رئيس المجلس البلدي بمكة سابقًا، عفوه عن الشخص الذي قام بسرقة سيارته الفاخرة من نوع جيب لكزس.

وتعود تفاصيل الواقعة، حين تواجد الروقي، بشمال محافظة الطائف لشراء مستلزمات بيته من أحد محلات التموينات التجارية هناك، وعند خروجه من المحل فوجئ بعدم وجود سيارته.

وتبين أن أحد الشباب قام بسرقتها، بمجرد دخول الروقي للمحل، ما تسبب في إتلاف السيارة بالكامل، نتيجة تعرضه لحادث مروري، وقد اختفى السارق، ولم يتم التعرف عليه.

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وكشف الروقي عن أنه لم يتعرف على السارق حتى الآن، منوهًا إلى عفوه عن السارق بسبب هذه الأيام المباركة.

وقال الروقي إنه يدعو لهذا السارق، بالهداية والرشد للطريق الصواب.

وأضاف الروقي، أن العفو والتسامح أمر طيب، معربًا عن أمنيته بأن يسود العفو لدى الجميع.