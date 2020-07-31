أمراء المناطق يتقدمون جموع المصلين في صلاة العيد

وفي محافظة جدة أدى المصلون الصلاة يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بجامع الملك فهد في حي المرجان بالمحافظة.
وفي الرياض أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الصلاة مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وأدى الصلاة مع سموه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من الأمراء والمسؤولين والمواطنين والمقيمين.
وفي مدينة تبوك أدى المصلون الصلاة يتقدمهم أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في جامع الوالدين بمدينة تبوك.
وفي نجران أدى المسلمون الصلاة يتقدمهم أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك بمصلى العيد بمدينة نجران.
وفي منطقة القصيم أدى أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الصلاة مع جموع المصلين، مع تطبيق كامل الاحترازات الصحية، وذلك بمصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة.
وفي المنطقة الشرقية، أدى أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الصلاة مع جموع المصلين بالدمام.
وفي مدينة عرعر أدى جموع المصلين الصلاة يتقدمهم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بجامع الإمارة بحي مشرف.
وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين الصلاة في جامع الملك فيصل بحي الخالدية في أبها، يتقدمهم أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وفي مدينة حائل أدى جموع من المصلين الصلاة بجامع خادم الحرمين الشريفين يتقدمهم أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.
وفي منطقة جازان أدى جموع المصلين الصلاة، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، يتقدمهم نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز.
كما أديت الصلاة في المحافظات والمراكز وسط أجواء إيمانية ومراعاة للتباعد الاجتماعي.
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