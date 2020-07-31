مستشفى الملك خالد بنجران يطلق مبادرة عايدهم وأنت في بيتك

أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران مبادرة "عايدهم و أنت في بيتك" لتسهيل التواصل بين المرضى المنومين وذويهم، وذلك عبر الربط بينهم وبين ذويهم عبر تقنية الاتصال المرئي وهم بمنازلهم عبر الرقم الذي خصصته إدارة المستشفى 0567056141.

ويحق فقط للآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء لكل مريض بالتواصل عبر هذه الخدمة.

من جهة أخرى، قدمت فرق التطوع الصحي بـصحة نجران‬⁩ خدمات الفرز البصري والتوعوي في مساجد المنطقة بالتزامن مع أداء صلاة العيد، مع التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.