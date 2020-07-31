مستشفى الملك خالد بنجران يطلق مبادرة عايدهم وأنت في بيتك

ويحق فقط للآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء لكل مريض بالتواصل عبر هذه الخدمة.
من جهة أخرى، قدمت فرق التطوع الصحي بـصحة نجران خدمات الفرز البصري والتوعوي في مساجد المنطقة بالتزامن مع أداء صلاة العيد، مع التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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