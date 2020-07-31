خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالات هاتفية من القادة العرب والأجانب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم عدداً من الاتصالات الهاتفية من الملوك والقادة العرب والأجانب، هنأوه خلالها بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

حيث تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقد هنأ ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا، من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالة سلطان عمان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لجلالته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالا هاتفيا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

Advertisements

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ فخامة الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين أيضا، اتصالا من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ فخامة الرئيس الإندونيسي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.