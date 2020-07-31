أمطار المدينة تقطع الكهرباء عن المرامية

وعانى مركز المرامية التابع لمحافظة العيص من انقطاع في التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات طوال الأسبوع الماضي وكذلك القرى المجاورة، نتيجة سقوط أعمدة الكهرباء.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بإيجاد حلول سريعة لهذه المعاناة خصوصا مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة، مؤكدين أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في خسائر مادية لهم نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية.
وذكر المواطن بندر سعد المرواني أن سقوط أعمدة الكهرباء يعود إلى أنها وضعت على مجرى السيول، موضحا أن القرية لا تخلو من كبار السن ومعهم أمراض مزمنة وأطفال رضع لا يحتملون ارتفاع درجة الحرارة، مطالبا الجهات المعنية بسرعة الوقوف على المعاناة وحل المشكلة.
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