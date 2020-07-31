الأمانة والشرطة تلاحقان الذبح العشوائي بالأحساء

فيما تلاحق جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، وقوة المهمات في شرطة المحافظة، الذبح العشوائي على امتداد المواقع البرية والزراعية في المحافظة، جرى رصد 6 مخالفات على المسالخ العشوائية، وهي:

1- من يقوم بهذه العملية عمالة غير متخصصة.

2- غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.

3- تعرض الذبائح للفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية.

4- تتسبب في تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم.

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5- عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز وهو سبب في تلوث اللحوم.

6- عدم التخلص السليم من مُخلّفات الذبائح، ويؤدي ذلك إلى تلوث البيئة وتشويهها بصرياً.

وبدوره، أوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن جولات الرقابة والملاحقة، أسفرت اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى الحالي، عن ضبط 10 مسالخ عشوائية مخالفة، تقوم عليها عمالة وافدة، عمدت إلى الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، مشيراً إلى مصادرة 46 ذبيحة داخل تلك المسالخ العشوائية.