السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطِنَينْ/ في العقد الرابع من العمر) وذلك لتورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما (420) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع (بلدوزر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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16:15ت م

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