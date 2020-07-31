

بانجول 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أعلنت الرئاسة الغامبية دخول الرئيس آدما بارو الحجر الصحي بعد تأكد إصابة نائبته إيساتو توري بفيروس

ومن المنتظر أن يخضع الرئيس ونائبته للحجر لمدة أسبوعين.

وتشير إحصائية رسمية إلى تسجيل غامبيا 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات، وهي تعد من بين أقل بلدان غرب القارة الأفريقية تأثرا بهذه الجائحة.

وتشهد غامبيا تسارعا في وتيرة الإصابات خلال الآونة الأخيرة.

// انتهى //

16:04ت م

0158



بانجول 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت الرئاسة الغامبية دخول الرئيس آدما بارو الحجر الصحي بعد تأكد إصابة نائبته إيساتو توري بفيروس كورونا المستجد.ومن المنتظر أن يخضع الرئيس ونائبته للحجر لمدة أسبوعين.وتشير إحصائية رسمية إلى تسجيل غامبيا 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات، وهي تعد من بين أقل بلدان غرب القارة الأفريقية تأثرا بهذه الجائحة.وتشهد غامبيا تسارعا في وتيرة الإصابات خلال الآونة الأخيرة.// انتهى //16:04ت م0158

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الغامبي يدخل الحجر الصحي بعد إصابة نائبته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.