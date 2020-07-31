السعودية اليوم / سمو الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أعواماً عديدة، وهما ينعمان بالصحة والعافية والتمكين والسداد.

وقال سمو الأمين العام لمجلس الوزراء:" إن فرحتنا اكتملت بعد أن تكللت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأن يمد في عمره وهو بأسعد حال، وأن يحفظ لبلادنا الغالية قادتها وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار ".

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وخروج خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ من المستشفى سليماً معافي.وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أعواماً عديدة، وهما ينعمان بالصحة والعافية والتمكين والسداد.وقال سمو الأمين العام لمجلس الوزراء:" إن فرحتنا اكتملت بعد أن تكللت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأن يمد في عمره وهو بأسعد حال، وأن يحفظ لبلادنا الغالية قادتها وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار ".// انتهى //16:04ت م0157

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