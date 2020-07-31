 حج / ضيوف الرحمن: الجهود المبذولة (والبروتوكولات) الصحية المطبقة جعلتهم يؤدون الحج بسلام آمنين / إضافة رابعة واخيرة

منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأزجى عدد من حجاج بيت الله الحرام عالي الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كامل الرعاية والاهتمام التي وفرتها لضيوف الرحمن، منوهين بما لمسوه من خدمات متكاملة وتطبيق للإجراءات والاشتراطات الصحية وفق أعلى المعايير الصحية التي أسهمت بفضل الله بتحقيق حج أمن وصحي، سائلين الله تعالى أن يجزي قيادة هذه البلاد خير الجزاء.وحمد الحاج محمد خليل الخيبري، الله تعالى على أن منّ عليه وأكرمه بأداء فريضة الحج هذا العام، مشيدًا بجهود المملكة وحرصها على سلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية ليؤدوا حجهم بسلام آمنين.ولفت النظر إلى أنه جرى ترشيحه من قبل وزارة الصحة لأداء فريضة الحج تقديراً وعرفاناً لدور الممارسين وتضحياتهم للحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم ، مشيرًا إلى أن شقيقته الممرضة نجود الخيبري رحمها الله توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا // يتبع //15:48ت م0152

حج / ضيوف الرحمن: الجهود المبذولة (والبروتوكولات) الصحية المطبقة جعلتهم يؤدون الحج بسلام آمنين / إضافة أولى

من جهتها قالت الحاجة البوسنية أليسا: "إن الفرحة والسعادة تغمرني لمشاركتي في موسم حج هذا العام الاستثنائي وإتاحة الفرصة، منوهة بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد -١٩ ، واصفة إياها بالرائعة والمذهلة.

وأشادت بحجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - تجاه الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

فيما عبر الحاج عمر العزو، عن سعادته وأن شعوره لا يوصف لأداء فريضة الحج، مشيدًا بالتنظيم المميز الذي لمسوه ، حيث وزعت الجداول على الحجاج لإيضاح أوقات الانتقال من مشعر لآخر ، وتم تخصيص مرافقين صحيين لكل فوج، مقدما الشكر لحكومة المملكة قيادة وشعبًا على الجهود المبذولة لتحقيق حج أمن وصحي.

كما نوه الحاج النيبالي عطا الرحمن سلمو بالمشاريع العملاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات الجليلة والجهود التي سخرتها حكومة المملكة لتسهيل أداء نسكهم في أمن وأمان وفق (البرتوكولات) الصحية، سائلًا العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة، وأن يزيدها أمناً واستقراراً ورخاءً.

بدورها بينت الحاجة التركية رنا أنها تعيش في المملكة منذ عشر سنوات، حامدة الله تعالى على أن حظيت هذا العام بأداء فريصة الحج.

وقالت: "إن (البروتوكولات) المطبقة في الحج جعلت أداء الشعيرة أكثر آمناً بفضل الله خاصة مع الظروف الحالية، حيث طبق مبدأ التباعد وخصصت طواقم طبية ترافق الحجاج في تنقلاتهم خلال أداء نسكهم، إلى جانب العديد من الإجراءات المطبقة.

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حج / ضيوف الرحمن: الجهود المبذولة (والبروتوكولات) الصحية المطبقة جعلتهم يؤدون الحج بسلام آمنين / إضافة ثانية

وقال الحاج النيبالي علا الدين الأنصاري: " منذ وصولي إلى هذا البلد المبارك لقيت وجميع الحجاج كل التسهيلات والخدمات الجليلة التي مكنتنا من أداء فريضة الحج في أحسن الأوضاع والظروف خاصة مع تطبيق الإجراءات الوقائية على أعلى مستوى.

فيما أعربت الحاجة الأذربيجانية فورا التي تعمل طبيبة في المملكة عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على التنظيم والخدمات المميزة في حج هذا العام وقبل الوصول وأثناء الحج والمحافظة على تطبيق التباعد الاجتماعي في شتى المواقع.

وقالت: "لقد حققت حكومة المملكة بفضل الله ثم بفضل الرعاية المقدمة لجميع الحجيج مستوى عالٍ من الأمان على الرغم من الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع.

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حج / ضيوف الرحمن: الجهود المبذولة (والبروتوكولات) الصحية المطبقة جعلتهم يؤدون الحج بسلام آمنين / إضافة ثالثة

من جهته قال الحاج سيف الدين حاج من جزر القمر: تقدمت لطلب الحج وجاءني القبول ، وفرحت كثيراً كونها أول حجة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فأنا أشعر بشوق كبير لرؤية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحمدت الحاجة الفلسطينية نهال رضوان، على ما تفضل عليها من أداء فريضة الحج رغم محدودية الأعداد، مشيرة إلى ما حظيت به وجميع الحجاج من اهتمام ورعاية قبل موسم الحج وأثناءه، مشيدة بالخدمات المقدمة لهم ، وحسن التجاوب من قبل جميع العاملين.

وأوضحت أن الخدمات محل تقدير كل الحجاج، حيث تبذل المملكة جهدًا مشكورًا لتقديم أرقى الخدمات وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية لإنجاح حج هذا العام ، وكل عام ، لينعم ضيوف الرحمن أثناء حجهم بالراحة والسعادة والاطمئنان.

بدوره أوضح الحاج رسلان فيلي من جورجيا، أن الحجاج يحظون قبل بدء الموسم بالرعاية والاهتمام من حكومة المملكة، وتفعيل الجانب التثقيفي والتوعوي لجميع الحجاج خاصة مع جائحة كورونا، مثنيًا على الخدمات والجهود المبذولة لإقامة حج هذا العام وعلى الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من جائحة كورونا.

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حج / ضيوف الرحمن: الجهود المبذولة (والبروتوكولات) الصحية المطبقة جعلتهم يؤدون الحج بسلام آمنين / إضافة رابعة واخيرة

وقالت الحاجة التونسية التي تعمل بمجال الصحة بالمملكة: "أعجز عن وصف فرحتي لاختياري لأداء فريضة الحج هذا العام، ولم أتوقع ذلك نظراً لمحدودية أعداد الحجاج هذا العام، مقدمة شكرها لحكومة المملكة وجميع الجهات المشاركة في الحج، مشيدة بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، والمشاريع العملاقة التي سخرتها لتحقيق سبل الراحة والاطمئنان للحجاج ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، مبدية فخرها بالعمل والعيش بالمملكة.

كما أشادت بحجم الرعاية الطبية المقدمة المقدمة لضيوف الرحمن، وتسيير الطواقم الطبية مع الحجيج لمتابعة أي طارئ قد يحدث لا سمح الله.

من جانبه عبر غازي الأسمري، عن شكره لقيادة المملكة على ما لمسه وجميع الحجاج من رعاية واهتمام، مشيدًا بالجهود وخدمات المقدمة لهم، مع تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية سعيا لتحقيق حج أمن وصحي.

فيما قالت الحاجة التايوانية هناء أيوب إبراهيم: "شعور مميز جداً بأداء الفريضة الواجبة عليها، خصوصًا أنها تمت تحت رعاية مكثفة وإجراءات احترازية عالية، مقدمة الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على ما قُدم لهم من رعاية واهتمام لجميع الحجاج، مبينة أن (البروتكولات) الصحية المطبقة في الحج فاقت كل التوقعات.

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