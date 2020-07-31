السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك وبما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام وخروجه أيده الله من المستشفى طيباً معافا



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى اسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بـن سلمان بن عبد العزيـز ولي العهد نـائب رئيـس مجلـس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع معاليه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة شفائه -يحفظه الله- وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمدالله بالنجاح .. وقال معاليه لقد عم الفرح أرجاء المملكة وسعد جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية بسلامته وشفاءه رعاه الله لتكتمل أفراح أبناء هذه البلاد بعيد الأضحى المبارك وابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة مما يجسد أسمى معاني الوفاء وأبهى صور التلاحم والترابط بين القائد وشعبه .. سائلا المولى عز وجل أن يسبغ على الملك المفدى نعمة الصحة والعافية ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيه خير الجزاء على ما يبذله من جهود في خدمة الامتين العربية والاسلامية.

ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة التي اتخذت في موسم حج هذا العام مما ساهم في تحقيق نجحات جديدة تسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على تطبيق مبدأ التباعد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة من جراء جائحة

وبين معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ في هذا الصدد بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظهما الله ــ للقطاعات المعنية بالحج والحجاج ، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

كما بين معاليه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ومستوى الاستعدادات التي وفرتها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج لرعاية ضيوف الرحمن وإقامة هذه الشعيرة العظيمة وضمان توفر كل الخدمات التي تمكن من أداء المناسك في أجواء تتسم بالسكينة والأمن والاستقرار.

وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ "أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يعادله شرف، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أيدها الله تعاهدت منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بالملوك من أبنائه البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل بما ييسر ادائهم لنسكهم والرفع من مستوى اداء مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها في كل عام وسط اجواء روحانية وإيمانية .

ولفت معاليه النظر إلى ما تبذله كافة القطاعات العسكرية والأمنية والصحية المشاركة في حج هذا العام من جهود متميزة في خدمة الحجيج بشكل وباسلوب حضاري وانساني أمثل و بحرص وتفان وإتقان حتى صار أداؤهم في خدمة الحجيج مضرب مثل تتناقله وسائل الإعلام .

وأعرب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن شكره للتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون الذين أدوا الحج هذا العام والتزامهم بالتدابير المتخذة وبالإجراءات الاحترازية واتباعهم للتعليمات التي وضعتها الدولة لموسم حج هذا العام مما كان له بالغ الأثر في حفظ الانفس وحمايتها .

وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى عزو وجل بأن يحفظ خادم الحرمين وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية , وأن يعيد على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك اعواماً عديدة في أمن وأمان وصحة واستقرار .

// انتهى //

15:20ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى اسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بـن سلمان بن عبد العزيـز ولي العهد نـائب رئيـس مجلـس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.كما رفع معاليه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي بمناسبة شفائه -يحفظه الله- وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمدالله بالنجاح .. وقال معاليه لقد عم الفرح أرجاء المملكة وسعد جميع أبناء الأمتين العربية والإسلامية بسلامته وشفاءه رعاه الله لتكتمل أفراح أبناء هذه البلاد بعيد الأضحى المبارك وابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة مما يجسد أسمى معاني الوفاء وأبهى صور التلاحم والترابط بين القائد وشعبه .. سائلا المولى عز وجل أن يسبغ على الملك المفدى نعمة الصحة والعافية ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيه خير الجزاء على ما يبذله من جهود في خدمة الامتين العربية والاسلامية.ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلت وبمستوى التنظيم والتدابير الدقيقة التي اتخذت في موسم حج هذا العام مما ساهم في تحقيق نجحات جديدة تسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الحفاظ على تطبيق مبدأ التباعد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة من جراء جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اجمع مشيرا معاليه إلى إن قرار المملكة العربية السعودية لتقنين موسم حج هذا العام جاء متفقا مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ أرواح حجاج بيت الله الحرام في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، مؤكداً ان ماتحقق ولله الحمد من نجاح في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج من اي امراض ونجاح في التعامل وادارة الحشود يؤكد صواب رؤية القيادة وحكمة المشرع، فحفظت المملكة فريضة الحج وحمت بذلك المسلمين في كل مكان.وبين معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ في هذا الصدد بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظهما الله ــ للقطاعات المعنية بالحج والحجاج ، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.كما بين معاليه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ومستوى الاستعدادات التي وفرتها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج لرعاية ضيوف الرحمن وإقامة هذه الشعيرة العظيمة وضمان توفر كل الخدمات التي تمكن من أداء المناسك في أجواء تتسم بالسكينة والأمن والاستقرار.وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ "أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يعادله شرف، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أيدها الله تعاهدت منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مروراً بالملوك من أبنائه البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل بما ييسر ادائهم لنسكهم والرفع من مستوى اداء مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها في كل عام وسط اجواء روحانية وإيمانية .ولفت معاليه النظر إلى ما تبذله كافة القطاعات العسكرية والأمنية والصحية المشاركة في حج هذا العام من جهود متميزة في خدمة الحجيج بشكل وباسلوب حضاري وانساني أمثل و بحرص وتفان وإتقان حتى صار أداؤهم في خدمة الحجيج مضرب مثل تتناقله وسائل الإعلام .وأعرب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن شكره للتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون الذين أدوا الحج هذا العام والتزامهم بالتدابير المتخذة وبالإجراءات الاحترازية واتباعهم للتعليمات التي وضعتها الدولة لموسم حج هذا العام مما كان له بالغ الأثر في حفظ الانفس وحمايتها .وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى عزو وجل بأن يحفظ خادم الحرمين وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية , وأن يعيد على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك اعواماً عديدة في أمن وأمان وصحة واستقرار .// انتهى //15:20ت م0146

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك وبما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام وخروجه أيده الله من المستشفى طيباً معافا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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