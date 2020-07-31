شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نجحت المملكة بتنظيم الحج هذا العام رغم الظروف الاستتثنائية والان نبدء بالتفاصيل

هنأ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام الذي واكب ظروف استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامته اليوم بخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، مؤكداً أن نجاح تنظيم الحج يعكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، وتمكين حجاج هذا العام من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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