محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى وتمام الشفاء

هنأ الشيخ محد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة عيد الأضحى، وتمام شفائه ومغادرته للمستشفى.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل السعودي الملك سلمان، الذي أعرب عن شكره لهذه التهنئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين غادر، أمس الخميس، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد تمام الشفاء.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأسبوع الماضي، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.