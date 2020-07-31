سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 31 يوليو 2020.. الليرة تراقب "الأضحى"

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، كما بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.



ويأتي تراجع سعر الدولار في لبنان متناقضا مع تقارير إعلامية تحدثت عن اختفاء العملة الخضراء بشكل كبير في جهات التداول غير الرسمية.

وقالت تقارير إعلامية، أمس، إن تجار العملة والمضاربين يعملون على حجب الدولار أملا في ارتفاع سعره عقب عطلة عيد الأضحى.

السوق السوداء

وخلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، ووصل سعر صرف الدولار نحو 7400 - 7600 ليرة للدولار الواحد، مقابل 7550 و 7650 ليرة أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

البنك المركزي

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

وأعلنت نقابة الصرافين الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

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ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

جدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، خفضت الإثنين الماضي، تصنيفها الائتماني للبنان من (‭CA‬) إلى (‭C‬).

وقالت موديز في تقرير لها إن التصنيف (C) يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65% .

وأوضحت الوكالة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.