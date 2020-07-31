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الملك سلمان يتلقى اتصالين من رئيس جيبوتي وسلطان عمان
للتهنئة بعيد الأضحى المبارك وشفائه
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جلالة سلطان عمان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لجلالته على ما أبداه من مشاعر أخوية.
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