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خادم الحرمين يتلقى اتصالًا من محمد بن زايد وملك البحرين للتهنئة بالعيد وتعافيه

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2020-07-31

خادم الحرمين يتلقى اتصالًا من محمد بن زايد وملك البحرين للتهنئة بالعيد وتعافيه

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – سمو ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية.

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كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقد هنأه ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

 



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