كيفية الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية

يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية، وتضع السعودية العديد من القوانين والتي يجب على جميع سائقي السيارات الالتزام بها، وعدم تجاوزها حتى لا يتم توقيع العقوبات على السائقين، وتختلف العقوبات علي حسب تجاوز السرعة المحددة التي تضعها الحكومة السعودية.

جدول مخالفات النقل

يتم تغريم السائق الذي يقود السيارة بدون تأمين ما بين 100 حتى 150 ريال. مغادرة السيارة وتركها وضع التشغيل يؤدي إلى تغريم السائق ما بين 100 حتى 150 ريال. عدم استخدام إشارات السيارة عند الالتفاف أو تغيير الاتجاه يؤدي إلى غرامة ما بين 150 حتى 300 ريال. عدم امتلاك رخصة القيادة الخاصة بالسائق تؤدي إلى غرامة ما بين 150 حتى 300 ريال. عدم ربط حزام الأمان عند القيادة يتم تغريم السائق ما بين 150 حتى 300 ريال. انشغال السائق بأي شيء أثناء القيادة سواء التحدث في الهاتف أو غيرة يؤدي إلى غرامة قد تصل حتى 500 ريال. استخدام السائق رخصة منتهية يؤدي إلى تغريمه ما يصل حتى 500 ريال سعودي. هروب السائق من إشارة المرور، وعدم الوقوف تصل الغرامة المالية بها حتى 900 ريال. قيادة السيارات بدون وجود لوحة مرخصة خاصة بها تؤدي إلى غرامة تصل حتى 2000 ريال سعودي. الاستعراض بالسيارة والتجمهر على الطريق العام وتعطيل الطريق يؤدي إلى غرامة تصل حتى 2000 ريال.

الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية