السعودية | السعودية: أكثر من 17 ألف مسجد وجامع أدوا صلاة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم السعودية: أكثر من 17 ألف مسجد وجامع أدوا صلاة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى المصلون في السعودية صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في 17129 جامعاً ومسجداً إضافياً، بجميع المناطق والمحافظات، وسط طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقد تطرق الخطباء في خطبهم، إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا.

كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت كافة الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.