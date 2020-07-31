محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساء أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتدنّياً في مدى الرؤية. وتشمل الحالة "المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع". وتستمر الحالة التي بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة التاسعة مساء. 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 03:54 PM تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساء Advertisements "الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة "الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتدنّياً في مدى الرؤية. وتشمل الحالة "المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع". وتستمر الحالة التي بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة التاسعة مساء. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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