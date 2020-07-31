، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنّأه فيه بعيد الأضحى وشفائه ومغادرته المستشفى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.