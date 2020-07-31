، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأه فيه بعيد الأضحى وشفائه ومغادرته المستشفى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.