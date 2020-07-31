السعودية | مركز الملك سلمان ينفذ برامج إنسانية وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام في اليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:16 مساءً, 31 يوليو 2020 م المناطق - الرياض نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر يوليو الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع “بذرة أمان” في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنه لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصا للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة، استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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