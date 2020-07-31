شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 37 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 3:03 مساءً, 31 يوليو 2020 م المناطق - الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 504 سلال غذائية، تزن 37 طنًا و296 كيلو غراما، في قريتي مربع دركبو وأرياف قلنسية بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,024 شخصا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 37 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.