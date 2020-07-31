السعودية | حجاج بيت الله الحرام يثمنون قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام باعداد محدودة

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وصف عدد من الحجاج الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج قرار المملكة بإقامة مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين من مُختلف الجنسيّات من داخل المملكة بالقرار الحكيم والمُبارك الذي حقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

وثمن الحجاج المقيمون داخل المملكة في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الدور الكبير والرائد الذي تقوم به المملكة تجاه ضيوف الرحمن من خلال إقامة الحج بأعدادٍ محدودة ومن جنسيات مختلفة، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وعلى صحّة قاصدي بيت الله الحرام، مما يدل دلالة واضحة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على كل قرار يصب في صالح الأمة الإسلاميّة للحد من تفشّي فيروس كورونا المُستجدّ حفاظا على صحة وسلامة أبناء الأمة الإسلامية.

وقال الحاج محمد خليل الخبيري من السعودية سررت بما شاهدته من خدمات وتسهيلات قدمت لنا من الجهات الحكومية كافة وعلى رأسها وزارة الحج منذ وصولنا إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمين من مناطق المملكة إلى وصولنا لمكة المكرمة حيث وفرت لنا الباصات المريحة لنقلنا إلى مكة المكرمة والسكن في الفندق المخصص للإقامة والمجهز بجميع الاحتياجات الصحية وتخصيص مرشدين لكل مجموعة من الحجاج ، وكذلك الخدمات والتسهيلات في المشاعر المقدسة، مشيدا بما تقدمه القطاعات الصحية لحجاج بيت الله الحرام من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أداء فريضة الحج ومنها توزيع المعقمات والكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي من خلال التنقل في طوابير منظمة تضمن بمشيئة الله صحتهم وسلامتهم مشيدا بتوفير طاقم طبي مجهز لكل مجموعة من حجاج بيت الله الحرام.