شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تسجيل 4460 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1686 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 4460 حالة تعافٍ جديدة . كما أعلت الوزارة عن خلو المشار المقدسة من إصابات كورونا.

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