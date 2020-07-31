شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة الرئيس المصري بعيد الأضحى ومغادرته المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
كما هنأ فخامة الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.
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