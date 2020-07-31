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شكرا لقرائتكم 428 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
428 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت
منهم 132 حالة لغير كويتيين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 428 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66957 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 447 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ428 تضمنت 296 حالة لمواطنين كويتيين و132 حالة لغير الكويتيين.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8578 حالة.
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