2020-07-31

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من السيسي للتهنئة بعيد الأضحى وشفائه

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.

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كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر الملك سلمان عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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