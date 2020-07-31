طوارئ الملك سعود الطبية: 7 حالات بسبب سواطير الأضاحي

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجّلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، 7 حالات بسبب سواطير الأضاحي، والتي تمثلت بإصابات بجروح قطعية حين ذبح الأضاحي؛ وذلك خلال الخمس الساعات الأولى من انقضاء صلاة العيد.

وجاءت تلك الحالات في ظل جائحة كوفيد-19، وما تشهده الطوارئ من إجراءات احترازية مشددة.

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وأشارت طوارئ المدينة إلى أن الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، موضحة أن بعض المصابين قد غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم.

ونوهت سعود الطبية بأن من بينها حالات متوسطة عبارة عن قطع بالأوتار، وأربع حالات جرى تنويمها، وحالة واحدة خطيرة.

وكانت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية قد حذرت من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنبًا لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

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