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جونسون يعلق خطط استئناف الحياة الطبيعية المقررة غدًا
مع وجود دلائل على حدوث موجة ثانية من كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعليق خطط استئناف الحياة الطبيعية، التي كان مقررًا أن تبدأ غدًا السبت؛ بسبب تفشي كورونا.
وقبل يومين، أكد رئيس الوزراء البريطاني وجود دلائل على حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في أوروبا، حيث قال ذلك في معرض دفاعه عن فرض فترة عزل لأسبوعين على القادمين من إسبانيا.
وقال جونسون خلال زيارة إلى مقاطعة نوتنغهام شاير: “لنكن في منتهى الوضوح حول ما يحدث في أوروبا، وبين بعض أصدقائنا الأوروبيين. أخشى أنكم قد بدأتم تلاحظون في بعض المناطق دلائل على موجة ثانية من الوباء”.
وأضاف أنه تعين على حكومته اتخاذ إجراءات عاجلة، وأنها ستفعل ذلك ثانية “كلما اقتضت الضرورة”.
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