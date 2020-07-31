مصادرة وإتلاف 43 رأس أغنام مذبوحة في العزيزية

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، 3 مسالخ عشوائية ومطبخ مخالف للاشتراطات الصحية وبدون تراخيص.

وبحسب ما ذكرت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تم مصادرة وإتلاف 43 رأس أغنام مذبوحة و70 رأس غير مذبوحة في العزيزية وتسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.

ونشرت الأمانة صورًا للمضبوطات في المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف.

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كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 5 مسالخ غير نظامية ضمن نطاقها، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية، المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ البلدية شكلت فريقًا رقابيًّا؛ لمراقبة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى إغلاق 5 مسالخ مخالفة للنظام، حيث تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتًا إلى رصد مسلخين عشوائيين وإزالتهما فورًا، إضافةً إلى إشعار 12 مطبخًا لتدني مستوى النظافة.

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